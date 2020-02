Inaugurato il nuovo ufficio Iat di Loano gestito da Pro Loco

Loano. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione del nuovo ufficio Iat di Loano, la cui gestione è stata affidata dal Comune a Pro Loco. Erano presenti il sindaco Luigi Pignocca, l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria, la presidente di Pro Loco Loano Maria Giuliana Amelotti ed i rappresentanti di diverse associazioni loanesi.

Fino al 2015 la gestione degli sportelli di Informazione ed Accoglienza Turistica era in capo alla Provincia di Savona. A partire dal 1^ luglio 2015, tuttavia, la Regione ha disposto la chiusura di tutti gli uffici ed ha avviato una radicale riorganizzazione della politica turistica di tutta la Liguria. Al fine di non far venire meno i servizi offerti dallo Iat, nel 2015 il Comune di Loano si è assunto l’onere di gestire direttamente l’ufficio e di integrare l’addetta tra le fila del personale comunale.

