Ospedaletti Calcio, dieci giovani calciatori convocati da società professionistiche e rappresentative regionali

Ospedaletti. Nuovo importante riconoscimento per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Sono ben 10 le convocazioni di giovani orange con società professionistiche e rappresentative regionali.

I classe 2006 Otis Caporusso e Alessandro Burlandi sono stati scelti per un provino al Genoa, mentre il loro pari età Matteo Vitan è stato convocato dalla Sampdoria. Importante chance anche per Alex Paraschiva (2004), in prova con il Pontedera.

