Privatizzazione ospedali, Righello (Pd): “Sanità savonese ancora nel caos”

Albenga/Cairo M. “Il nuovo ricorso al Tar presentato dal Policlinico di Monza contro il bando per l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte è un argomento delicato che va affrontato con cautela, visto che in ballo ci sono i tanti pazienti di questi due nosocomi e la grande professionalità del personale medico, infermieristico e amministrativo che, da solo, regge le intere sorti di queste due strutture. Detto questo, però, non si può tacere rispetto al grande pasticcio che si è generato da questa privatizzazione che, come Pd, abbiamo sempre criticato”.

Lo afferma Mauro Righello, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria, che torna all’attacco in tema di sanità e privatizzazione degli ospedali.

