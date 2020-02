Ventimiglia, il sindaco Scullino illumina la città. Messi a nuovo lampioni e lampade

Ventimiglia. Più luce in centro città ed estensione della pubblica illuminazione nelle frazioni di Ventimiglia. Parte il progetto per migliorare l’illuminazione pubblica attraverso interventi suddivisi in tre fasi. La prima ripulendo i lampioni cittadini e rimettendo le coperture mancanti che erano state tolte in passato e poi mai più rimesse. La maggior parte dei lampioni cittadini erano, infatti, senza vetri di protezione, quindi vi era maggiore dispersione di luce e le lampade, come le altri parti elettriche, erano sottoposte all’erosione e al maltempo.

Dopo una lunga trattativa il sindaco Gaetano Scullino è riuscito ad ottenere che Enel Sole che gestisce la maggior parte dei lampioni cittadini, intervenisse per inserire le coperture delle lampade, ripristinando la situazione originaria. «Ringrazio Enel Sole – dice il sindaco Scullino -. Per aver accolto questa mia richiesta che credo possa migliorare l’efficienza energetica e proteggere maggiormente tutte le parti illuminotecniche del lampione. Gli operai di Enel sole sono al lavoro senza alcun costo a carico della pubblica amministrazione».

