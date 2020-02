Alessandro Piana sul “caso Sanremo” nel gruppo della Lega: «Il partito non è mai stato sessista»

Sanremo. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ospite dei nostri studi per il caffè pomeridiano parla anche del caso che ha spaccato il gruppo consiliare della Lega in Comune a Sanremo con l’addio di Patrizia Badino (approdata in Forza Italia) e l’autosospensione di Federica Cozza e le accuse nemmeno tanto velate di sessismo. Entrambe, infatti, si sentirebbero schiacciate dalla presenze dei due colleghi uomini, il capogruppo Daniele Ventimiglia e il suo vice Andrea Artioli.

«Noi abbiamo dimostrato -spiega Alessandro Piana – di essere un partito molto aperto con molte richieste da parte di persone che erano state in altri partiti. Chi entra deve rispettare le regole. Non è che non si può uscire, la Lega non è una setta. il segretario Flavio di Muro sta gestendo bene la situazione. Il sessimo? Se c’è un partito che non hai espresso pensieri sessisti è la Lega. Questa motivazione mi ha offeso».

