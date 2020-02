Coronavirus, savonesi in fuga dai ristoranti cinesi: “Prima facevamo 200 coperti a pranzo, ora 15”

Savona. “Se abbiamo subito un contraccolpi per il coronavirus? Si guardi intorno…”. E’ la frase sconsolata che ripetono diversi ristoratori cinesi nella città della Torretta: sempre gentili, spesso comunque con un sorriso dietro cui però amarezza e preoccupazione sono ben percepibili.

La psicosi Coronavirus, evidentemente, è approdata anche a Savona. Lo si intuisce dalla quantità di tavoli vuoti in molti ristoranti cinesi: un contagio ben più rapido e pervasivo di quello biologico perché alimentato da pregiudizi, paure e informazioni errate che stanno portando migliaia di consumatori a scansare tutto ciò che ha una parvenza asiatica. Anche se il virus non si trasmette attraverso il cibo. Anche se quasi tutti i cinesi residenti in Italia non tornano in patria da anni. Anche se i voli sono tutti bloccati. Le uniche stime ufficiali per ora sono quelle diffuse da Fipa-Ascom a livello nazionale: negli oltre 5mila ristoranti cinesi in Italia si registra un calo di clientela del 70%, che corrisponde a 2 milioni persi ogni giorno.

