Dazi, Coldiretti Liguria: “Ancora per 120 giorni il lavoro di squadra salva vino e olio in Usa”

Liguria. “Per il momento salve, ma non ancora fuori pericolo, le esportazioni in USA di prodotti quali l’olio DopRiviera Ligure e i vini DOC regionali, grazie all’importante lavoro diplomatico che ha scongiurato, per i prossimi quattro mesi, l’entrata in vigore dei nuovi dazi di Trump. L’export delle grandi eccellenze Made in Liguria non può subire la sorte di altri prodotti simbolo dell’Italia, come il Parmigiano Reggiano e Grana Padano, che nei due mesi successi all’ entrata in vigore dei dazi (18 Ottobre 2019) hanno visto dimezzato il loro valore d’esportazione”.

Commenta così Coldiretti Liguria l’analisi della Coldiretti divulgata in occasione della nota del dipartimento del commercio statunitense, che conferma per l’Italia l’applicazione di tariffe aggiuntive del 25% su circa mezzo miliardo di euro di esportazioni di prodotti agroalimentari nazionali, quali formaggi e salumi, per la disputa nel settore aeronautico che coinvolge l’americana Boeing e l’europea Airbus, dopo che il Wto ha autorizzato gli Usa ad applicare un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari delle sanzioni alla Ue. Per il momento sembrano salvi dall’entrata in vigore di nuovi dazi, vino, olio e pasta, grazie al lavoro congiunto di Coldiretti con il commissario Ue al commercio Phil Hogan e con il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova.

