Il Comitato Viadotti Teiro: “Gli ispettori del ministero dimenticano Varazze e gli abitanti di via Piave e via Montegrappa”

Varazze. “Ispettori del ministero trasporti al lavoro verso Savona e verso Sestri Levante, ma hanno dimenticato Varazze e gli abitanti di via Piave e via Montegrappa”. Lo affermano i rappresentanti del Comitato Viadotti Teiro di Varazze.

Spiega il portavoce Angelo Verrando: “Poteva essere la volta buona, ha subito pensato qualcuno dei nostri. Il ministero dei trasporti ha inviato un gruppo di ispettori in grado di individuare rapidamente ogni criticità, ogni problema strutturale e di assetto complessivo dei viadotti della A10 e della A12. Ossia a est e ad ovest di Genova. E ciò in contemporanea ad approfondite indagini all’interno delle gallerie considerate più a rischio. Un programma che ha fatto subito pensare a una decisa presa di posizione della mano pubblica per verificare quanto raccontato finora dai privati, concessionari e non”.

