Juniores, Vado contro Milano City: la cronaca in diretta (live)

RISULTATO (live): VADO 0-0 MILANO CITY

Vado Ligure. Oggi allo stadio Ferrucio Chittolina di Vado Ligure va in scena una delle sfide della ventiduesima giornata del campionato di Juniores Nazionale (Girone A). Il match odierno mette di fronte Vado e Milano City, due formazioni pronte a dare il tutto per tutto per ottenere i tre punti e far gioire i propri tifosi. I padroni di casa, forti della vittoria nel derby contro il Savona, si presentano davanti al loro pubblico con l’obiettivo di stupire ancora. I rossoblù vincendo darebbero infatti seguito alle ultime buone prestazioni casalinghe e potrebbero anche continuare a sperare di acciuffare la zona playoff. Gli ospiti invece, ottenendo il massimo risultato, accorcerebbero proprio sui locali. Una cosa possiamo dirla: in questa partita lo spettacolo sembra assicurato.

