Sanremo, distaccamento Polstrada a rischio chiusura. Fratelli d’Italia sulle barricate

Sanremo. Il consigliere regionale Augusto Sartori e l’assessore regionale Gianni Berrino, hanno depositato un ordine del giorno, condiviso dal portavoce regionale Massimiliano Iacobucci, per impegnare la Regione ad intervenire presso il Ministero dell’Interno al fine di scongiurare la chiusura dei distaccamenti di Sanremo e Finale Ligure: “Chiederemo ai nostri referenti parlamentari di attivarsi in ugual modo nelle loro sedi”.

«Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha predisposto un progetto di riorganizzazione della presenza della Polizia stradale sul territorio che prevede la chiusura di sei distaccamenti in tutta Italia, di cui ben due in Liguria, Sanremo e Finale Ligure: un’operazione, che se andrà in porto, avrà pesanti conseguenze sul mantenimento della sicurezza e sul controllo della legalità nel nostro territorio». Così intervengono i rappresentanti di Fratelli d’Italia in merito alla paventata chiusura dei due distaccamenti di polizia stradale di Sanremo e Finale Ligure.

