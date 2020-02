Sanremo, donna investita da auto a Capo Nero. Il conducente: «E’ buio, non l’ho vista»

Sanremo. Una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali in località Capo Nero, sull’Aurelia, in un punto in cui la visibilità è particolarmente scarsa. E’ successo intorno alle 20. A bordo della vettura, un’Audi station wagon, viaggiava una coppia. «Non andavamo veloci, ma qui è buio e lei non era sulle strisce, non l’abbiamo vista», ha dichiarato il conducente, sotto choc.

A soccorrere la donna è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Ospedaletti Emergenza, che l’ha trasportata in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

