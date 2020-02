Sanremo, doppio acquisto in casa FdI. Passano Federica Cozza e Elisa Balestra

Sanremo. Doppio acquisto in casa Fratelli d’Italia e si tratta di due volti noti della politica matuziana. La prima è Federica Cozza, consigliera eletta lo scorso maggio tra le fila del Carroccio e in rotta con il partito, la seconda è Elisa Balestra, anche lei ex consigliere tra le file di Forza Italia, uscita dal partito al termine della campagna elettorale.

«Aderisco a Fratelli d’Italia perché Giorgia Meloni è una donna straordinaria e Fratelli d’Italia un partito che guarda al sociale, ai cittadini più deboli e ai giovani con umiltà, serietà e coerenza, commenta la decisione Cozza. Manterrò il mio impegno per Sanremo e per i miei elettori con immutata passione e dedizione. Da sempre sono appassionata di politica , perché credo sia un’arte nobile attraverso la quale servire il proprio paese o il proprio comune .Ho fatto parte dello Staff elettorale di Maurizio Zoccarato e di Gianni Berrino nelle loro rispettive elezioni comunali , un’ esperienza importante che mi ha portata nel giugno scorso a scendere in campo personalmente.

