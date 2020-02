Savona, volontari al lavoro per ripulire la città: “Gesto civile per sensibilizzare l’opinione pubblica”

Savona. Si sono dati appuntamento sui social e, armati di scope, palette e sacchi, si sono ritrovati in mattinata nel centro storico di Savona, in piazza del Popolo, per ripulire insieme alcune aree sporche della città.

È questa la bella iniziativa posta in essere da un gruppo di nove volenterosi cittadini savonesi, che hanno unito le loro forze per eliminare l’immondizia depositata nei giardini e nelle aree limitrofe del tribunale.

... » Leggi tutto