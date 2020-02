Spaccio a Sanremo, giovane incensurato finisce in carcere

Sanremo. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 29enne sanremese, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è avvenuto il 13 febbraio, dopo diversi giorni di osservazione, durante i quali gli investigatori avevano notato un via vai sospetto di persone nei pressi dell’abitazione, difficilmente riconducibile ai movimenti che, di norma, si registrano in quella zona.

Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto diverse tipologie di stupefacente occultate in varie stanze, idonee a soddisfare la domanda di un ventaglio molto ampio di assuntori. Sono stati infatti sequestrati 13 sacchetti in cellophane contenenti complessivamente: 0,5 gr. di cocaina, 41 gr. di hashish, 29 gr. di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

... » Leggi tutto