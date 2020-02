Trasporti, Ciangherotti: “Alla Liguria serve il raddoppio ferroviario, lo chiederò al ministro De Micheli”

Albenga. “Alla Liguria serve il raddoppio ferroviario, lo chiederò venerdì al ministro De Micheli”. Lo annuncia Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga ed assessore provinciale.

“Venerdì la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli sarà a Savona per inaugurare la riapertura del viadotto autostradale che una frana aveva fatto crollare poco prima di Natale. Una riapertura che rappresenta un vero successo per la nostra regione, un successo della giunta regionale guidata dal governatore Giovanni Toti. La riapertura dell’autostrada in entrambe le corsie di marcia permetterà alla Liguria di uscire dall’isolamento in cui si è ritrovata la nostra regione. Una riapertura importante per i traffici portuali, che potranno così risparmiare tempo per arrivare al Piemonte e soprattutto per il turismo, penalizzato dalla mancanza di vie di comunicazione”.

