Trasporto sanitario, ad Albenga assemblea di sindaci e amministratori locali: Anpas chiede sostegno al territorio

Albenga, Si è tenuto ieri sera, presso la sala consigliare del comune di Albenga, un incontro al quale hanno partecipato i sindaci e gli amministratori del comprensorio, il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino, il presidente regionale dell’Anpas Lorenzo Risso e diversi militi e rappresentanti delle pubbliche assistenze del territorio. L’incontro è stato fortemente voluto per discutere la questione del bando di gara per i trasporti sanitari interni indetto da Alisa e si è aperto con la buona notizia della sospensione dello stesso.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha aperto l’incontro affermando: “Mi fa molto piacere vedere tanti sindaci ed amministratori del territorio presenti oggi a questo incontro. Questa partecipazione dimostra che su tematiche tanto importanti come questa noi amministratori riusciamo ad andare al di là delle appartenenze politiche per difendere e sostenere il nostro territorio. Proprio per questo vorrei che oggi riuscissimo a confrontarci senza andare alla ricerca di colpe politiche e non, ma che ci occupassimo del problema in maniera costruttiva e fattiva per capire i passi da fare per sostenere le pubbliche assistenze e la Croce Rossa Italiana. Queste realtà sono insostituibili e costituiscono una forma di volontariato insostituibile. Riescono a modificare il vissuto di una malattia per pazienti instaurando con loro un rapporto umano che difficilmente chi esercita la stessa attività per lavoro riuscirebbe a fare”.

