Ventimiglia, fiocco rosa sull’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia. Dipendente e volontario fanno nascere bimba

Ventimiglia. Sono le 21,15 quando arriva una telefonata di emergenza dalla centrale operativa del 112: una donna sta per partorire, bisogna aiutarla e fare presto. Sul posto, in via Tenda a Ventimiglia, arriva l’ambulanza 1-835 della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. I militi a bordo si accorgono subito che il parto è imminente: non c’è tempo per raggiungere l’ospedale di Sanremo.

Giuseppe Tramontana, dipendente responsabile della formazione, e il volontario Maurizio Nesetti, preparano l’ambulanza trasformandola in una sala parto e guidano la partoriente, aiutandola a dare alla luce la propria bimba. Il primo vagito della piccola arriva poco dopo, sull’ambulanza, per la gioia di mamma e papà e dei due padrini d’eccezione Giuseppe e Maurizio.

