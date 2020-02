Il Carnevale di San Bartolomeo a Varazze nel “Giardino delle Boschine”

Il centrale “Giardino delle Boschine” di Varazze ha rivissuto la gioiosa atmosfera che si respirava negli anni in cui vi operavano le Figlie di Maria Ausiliatrice, grazie alla Confraternita di San Bartolomeo, che ha organizzato l’ormai classico “Carnevale in piazza”, in un festoso susseguirsi di pentolacce, obbiettivo di innocenti bastonate che hanno animato l’intero rione del Solaro, dove sono confluite mascherine e intere famiglie da tutta la città.

La riuscita manifestazione pone, ancora una volta, l’attiva Confraternita sul podio di un sentimento comunitario che la vede impegnata, oltre che nelle funzioni religiose, in tutta una serie di eventi, sia musicali che di intrattenimento culturale e di sagre popolari, che concorrono a vitalizzare, oltre il Solaro, l’intera città e, in estate, la colonia balneare che sceglie Varazze per le proprie vacanze.

