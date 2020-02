La Sanremese continua a perdere, arrivano le dimissioni dell’allenatore

Sanremo. Sanremese – Real Forte Querceta è una sorta di spareggio per rimanere agganciati al treno dei play off. I toscani sono reduci dalla sconfitta interna con il Chieri e sono in cerca di riscatto. In casa biancoazzurra Scalzi non recupera dal problema muscolare che lo attanaglia da una settimana e va in tribuna. Assenti Demontis, vittima in settimana di una distorsione alla caviglia, e Bregliano per squalifica; tornano dal primo minuto Manes, Likaxhiu e Lo Bosco che in attacco gioca al fianco di De Iulis.

Il Real Forte Querceta non scende in campo per difendersi e si rende pericoloso fin dai primi minuti. Al 10’, su cross di Angelotti, Doveri di testa non inquadra il bersaglio. Passano tre minuti e i toscani si portano in vantaggio: angolo di Angelotti, Gagliardini e Di Paola si ostacolano a vicenda, Caruso non interviene, la sfera oltrepassa tutta l’area piccola, Falchini ben appostato tutto solo insacca sotto misura. 1-0 Real Forte Querceta!

