Meteo, l’alta pressione lascia la Liguria, inizio settimana con qualche pioggia

Liguria. L’alta pressione lascia progressivamente il campo a umide correnti atlantiche che recheranno un aumento della nuvolosità e un po’ di pioggia all’inizio della prossima settimana. Contesto sempre piuttosto mite per il periodo, con l’inverno che ormai sembra andato in soffitta. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Per la giornata di oggi, domenica 16 febbraio: al mattino nubi basse arroccate solamente tra savonese orientale e genovese occidentale, tempo soleggiato altrove. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità a tutta la regione, con la possibilità di pioviggine o veri e propri piovaschi tra savonese orientale, genovese e spezzino, specie dalla sera. Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali, moderati/tesi oltre appennino (marin bianco). Mari: quasi calmi o poco mossi al mattino. Moto ondoso in tendente aumento del corso della giornata. Temperature: in aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Costa: min +8/+12°C, max: +11/+16°C. Interno: min -2/+8°C, max: +9/+13°C.

