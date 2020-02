Prima Categoria: Altarese contro Olimpia Carcarese, la cronaca in diretta

Altare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, derby ad altissima tensione oggi al Fornaciari, dove l’Altarese ospiterà l’Olimpia Carcarese. L’inizio del 2020 non ha regalato grandi soddisfazioni alle due formazioni che rispettivamente hanno guadagnato 4 e 7 punti in cinque partite. Solo pareggi per i ragazzi di Frumento, scivolati al 6° posto in classifica, che, però, vantano l’imbattibilità con le prime della classe, l’unica uscita vincente è lo Speranza. Vittoria che manca da tre giornate all’Olimpia Carcarese in situazione di emergenza a causa di infortuni e squalifiche, ma il settimo posto e i 24 punti conquistati le permettono di sperare ancora nella zona play off distante appena 2 punti.

FORMAZIONI

... » Leggi tutto