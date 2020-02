Serie D, Fossano contro Vado: la cronaca in diretta

Fossano. Fossano e Vado, due squadre neopromosse in questo campionato di Serie D, avevano iniziato la stagione affrontandosi in Coppa Italia domenica 18 agosto. Vinsero i rossoblù per 2 a 1.

Domenica 13 ottobre, in campionato, gli azzurri si presero la rivincita, imponendosi per 2 a 0 al Chittolina. Oggi le due formazioni si ritrovano di fronte sul terreno del Pochissimo per la settima giornata del girone di ritorno. Ci arrivano con stati d’animo differenti: i piemontesi sono reduci da una sconfitta, ma era stata preceduta da due successi e veleggiano in una soddisfacente nona posizione in classifica. I vadesi arrivano da due partite perse e si trovano impantanati ai margini tra zona playout e retrocessione diretta.

