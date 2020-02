Toti al Carnevale di Loano: “Con la riapertura viadotto A6 e ponte Morandi la Liguria torna a rifiorire”

Liguria. Non è voluto mancare alla grande festa per il Palio dei Borghi, evento clou del Carnevale di Loano che ha radunato anche quest’anno numerosi visitatori, in maschera e non… Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha preso parte alla tradizionale sfilata, senza dimenticare i volontari che hanno reso possibile la manifestazione, ringranziando protezione civile, forze dell’ordine e polizia municipale per il lavoro svolto nella giornata di oggi.

Il governatore ligure ha usato la metafora del Carnevale per parlare delle opere in corso in Liguria, in particolare il viadotto della A6 che è prossimo alla riapertura, così come il ponte a Genova, con i lavori che procedono a ritmo spedito.

... » Leggi tutto