Ventimiglia. «Il partito Fratelli d’Italia Ventimiglia si unisce al cordoglio della famiglia Devoto per la scomparsa di Renzo, voce storica e fondatore di radio intemelia, questo è un giorno triste per tutti i cittadini Ventimigliesi.

Ricordiamo Renzo con molto affetto e per tutto quello che ha dato alla nostra città.

Con immenso rispetto».

Fratelli d’italia Ventimiglia

