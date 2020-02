Al via l’ottava edizione del premio fotografico Nicali-Iren di Stelle nello Sport

Scatta ufficialmente l’ottavo premio fotografico Carlo Nicali ideato e organizzato da Stelle nello Sport con l’obiettivo di celebrare il ricordo dello storico presidente del Coni Genova. Un’iniziativa sostenuta da Iren Luce, Gas e Servizi, un’opportunità per valorizzare numerose discipline sportive attraverso.

Quasi duemila foto nelle prime sette edizioni, a testimonianza della straordinaria vitalità del mondo sportivo ligure. Centoquaranta fotografie finaliste (qui per rivederle) scelte dal pubblico di Facebook soprattutto per le emozioni suscitate. Tanti sport immortalati in diverse situazioni: vittoria e sconfitta, gioia e delusione, momenti in cui in primo piano c’è il gesto tecnico, una premiazione o un evento promozionale con tanti giovani entusiasti di cimentarsi nella propria attività sportiva preferita.

