Alassio, Cristian Cattardico:”Siamo stati bravi ad interpretare e gestire ogni momento della gara”

Alassio. L’Alassio centra la quarta vittoria consecutiva, battendo (2-1), in rimonta, il RapalloRivarolese, scavalcato in classifica. Le vespe del presidente Vincenzi escono dalla griglia dei play out, con il morale a mille.

“Successo importante, abbiamo allungato la striscia di vittorie, che ci consente, al momento, di uscire dai play out, ma è fondamentale restare con i piedi a terra – afferma mister Cristian Cattardico – perché non abbiamo ancora fatto niente, il campionato è lungo e noi dobbiamo continuare a scendere in campo con determinazione e fame”.

