Bombardier vende il settore Transportation alla francese Alstom. Cgil in allarme: “Subito garanzie per Vado”

Vado Ligure. Oggi il gruppo Bombardier ha annunciato la vendita a globale della divisione Transportation al gruppo francese Alstom per 8,25 miliardi di dollari. La cessione, che interessa anche lo stabilimento di Vado Ligure, sarebbe stata fatta, secondo la Cgil savonese, “per far fronte alla pesantissima situazione debitoria per 9 miliardi di dollari”.

“In questo modo – tuona il segretario di Fiom Cgil Andrea Mandraccia – Bombardier decide di concentrare la propria attività sul settore Aerospace, che ha in gran parte generato il suo pesantissimo debito. Da tempo abbiamo sostenuto pubblicamente, anche al tavolo ministeriale, come quella di Bombardier non fosse una condizione finanziaria più sostenibile e come, in una situazione del genere, le attività e l’occupazione, particolarmente in Italia, fossero a rischio. Per questo ci siamo detti favorevoli alla costruzione di una partnership in grado di rilanciare le attività di Bombardier in Italia a cominciare dallo stabilimento di Vado Ligure”.

... » Leggi tutto