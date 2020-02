Camion si schianta contro il guard rail e rischia di volare di sotto, A6 bloccata

Altare. L’autostrada A6 risulta bloccata tra Millesimo e Altare in direzione Savona a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni l’autista di un camion ha perso il controllo del veicolo andando in testacoda e schiantandosi contro un guard rail proprio mentre viaggiava sul viadotto Tana. Un rischio terribile per il conducente del mezzo pesante, che fortunatamente non è precipitato di sotto.

