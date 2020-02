Controllo biglietti del bus da parte del conducente: i lavoratori di Tpl Linea rifiutano

Savona. “Abbiamo perso l’occasione di introdurre il controllo a vista dei biglietti da parte degli autisti di Tpl Linea”. A farlo sapere, con una nota, è la presidente dell’azienda del trasporto pubblico Simona Sacone.

“L’11 febbraio si è tenuto, su richiesta delle organizzazioni sindacali, l’incontro per introdurre il controllo dei titoli di viaggio a vista da parte del conducente – spiega – I sindacati hanno riferito all’azienda l’esito delle assemblee tenutesi nei giorni precedenti con i lavoratori che hanno deliberato di non voler accogliere l’innovazione. Tale soluzione prevedeva la corresponsione di una indennità giornaliera compresa tra i 2,50 e i 4 euro per ogni turno interessato al controllo, a seconda dell’impegno”.

