Eccellenza: Cairese, colpo esterno sul campo della Genova Calcio

Genova. La 21ª giornata del campionato di Eccellenza ligure vede disputarsi allo stadio Ferrando di Genova Cornigliano il match tra Genova Calcio e Cairese.

Dopo la caduta interna della settimana scorsa contro il Pietra Ligure, la Cairese di mister Maisano (grande ex della sfida) vuole tornare alla vittoria per mantenere la quarta posizione ed il passo tenuto dal trittico di squadre che la precede, cercando tre punti fondamentali per centrare il prima possibile l’obiettivo della zona tranquillità, mentre i padroni di casa della Genova Calcio, dopo la vittoria in quel del Begato 9 di settimana scorsa per 2-0 contro il Campomorone Sant’Olcese, vogliono fare risultato per allontanarsi dalla zona calda dei playout.

