Il grande ritorno del top player Aurelio

In una domenica in cui due bomber di razza quali gli highlander Marco Carparelli (classe ’76) su rigore e Pietro Daddi (classe ’77) poker d’assi hanno portato alla vittoria rispettivamente il Soccer Borghetto (primo in classifica in Prima Categoria) e l’Atletico Argentina (idem in Seconda Categoria girone A) non può passare inosservata la clamorosa rentrée nel nostro calcio locale del prestigioso Salvatore Aurelio (100 gare di Serie B di cui 5 nel Genoa, circa 200 partite in Serie C e una 50 cinquantina in Serie D), pura fantasia al servizio del gioco più bello del mondo.

Questa volta a beneficiare delle sue indubbie ed innate doti è stato il Legino di mister Tobia impegnato nella corsa salvezza per rimanere in Promozione. “Sasà”, questo è nel settore il suo pseudonimo d’arte, è da sempre un giocatore che (nonostante l’età: ha appena compiuto 34 anni) in grado con i suoi magici colpi (ha un tocco su inattiva da paura) di spostare gli equilibri di una gara. Purtroppo la cosa non gli è riuscita all’esordio (sconfitta interna con il Celle) ma state pur certi che ne risentirete parlare presto.

... » Leggi tutto