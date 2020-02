Rugby, i risultati di un fine settimana ricco di incontri

Savona. Giornata di rugby alquanto intensa per il movimento ligure con risultati di estrema importanza. Allo stadio Carlini, nello scontro diretto fra due dei tre club impegnati nella strenua lotta per evitare la retrocessione in Serie B, il Cus Genova ha prevalso in extremis grazie ad una meta di Brandon Mandivenga sul coriaceo Amatori Alghero. La Pro Recco ha lottato allo spasimo a Biella cadendo di misura nel finale e raccogliendo un punto di bonus.

Domenica prossima pausa per i campionati nazionali in concomitanza del Guinness Sei Nazioni. Intanto in Serie C1 nella fase promozione l’Amatori Genova è partito bene sottomettendo il sempre tenace Cus Pavia, mentre al Fontanassa di Savona il favoritissimo Novara ha esordito con una importante affermazione. Nella C2 il torneo procede con regolarità con uno Spezia solitario in classifica ed ormai con il già certo accesso ai playoff.

