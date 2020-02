Treno regionale Genova-Savona si ferma per la “sosta pipì”: “Chi deve andare in bagno scenda”

Liguria. “Generale, dietro la stazione – vedi il treno che portava al sole – non fa più fermate neanche per pisciare”. E invece no, caro De Gregori, i treni a volte si fermano anche per quello. Il curioso episodio è accaduto oggi a Genova a bordo del regionale 11268 Sestri Levante-Savona. Alle 18.20 il convoglio ha prolungato la propria fermata a Sampierdarena per consentire ai passeggeri di andare in bagno.

A confermare l’accaduto, testimoniato anche da alcuni utenti sui social, sono fonti ufficiali di Trenitalia. A bordo del regionale tutti i servizi igienici erano guasti, e quando un viaggiatore ha raggiunto il capotreno per dirgli che aveva bisogno urgentemente di usare un bagno è scattata la procedura prevista in questi casi: il treno si è fermato nella prima stazione fornita di WC e ha effettuato una sosta extra di cinque minuti, con tanto di comunicazione ai passeggeri increduli.

