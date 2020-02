Autostrade, Muzio (FI): “Ridurre pedaggi su A12, A7 e A10. Esenzione nei casi gravi di disagio”

Regione. In occasione del consiglio comunale di oggi, Claudio Muzio (FI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative intende assumere presso Autostrade per l’Italia, oltre a quelle fino ad ora adottate, per garantire agli utenti della rete autostradale ligure una comunicazione più tempestiva e puntuale in merito alle variazioni operative e ai prolungamenti di orario degli cantieri proponendo, in particolare, una più efficace ed efficiente messaggistica sui tabelloni luminosi in prossimità dei caselli autostradali.

Muzio, inoltre, ha chiesto una riduzione del pedaggio autostradale commisurata al disagio che possa arrivare alla totale esenzione. Il consigliere ha ricordato che il 4 e l’8 febbraio scorso un prolungamento dell’orario di chiusura non è stato preceduto da un’adeguata e tempestiva comunicazione agli utenti.

