Coronavirus, cittadino ligure di ritorno da una crociera in Cambogia ora in isolamento

Liguria. Un cittadino che vive in Liguria, a Sanremo, è tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera in Cambogia. Si apprende da Alisa, l’Agenzia ligure per la sanità. L’uomo si è sottoposto a “isolamento fiduciario volontario al domicilio” – si legge nella nota – e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da RegioneLiguria”.

La nave da crociera sulla quale il sanremese si trovava a bordo è la Westerdam. Ci sono altri quattro italiani, sbarcati senza fare il test, nonostante a bordo una donna di 83 anni risultasse contagiata. Sono in stato di isolamento e comunque non risultano al momento colpiti dal virus.

