Elezioni Regionali, Botto (M5S): “Alleanza col Pd? Chi lo dice mente sapendo di mentire”

Regione. “Sulle elezioni regionali in Liguria ho bisogno di esprimere la mia visione andando un po’ oltre i 2 minuti e mezzo concessi ieri in assemblea per motivi di spazio e mi preme anche correggere qualche uscita giornalistica che non corrisponde a quanto da me detto ieri e che mi ha ritrae come contraria al voto su Rousseau”, esordisce così Elena Botto, senatrice del Movimento 5 Stelle.

“Quando mi è stato domandato dai miei colleghi parlamentari cosa ne pensassi di un’alleanza con il PD mi sono espressa negativamente per vari motivi: uno che non credo che l’alleanza sia un metodo che si addice al movimento 5 stelle e chi afferma che ci siamo già alleati nel Governo nazionale mente sapendo di mentire perchè abbiamo sempre detto sin dalla campagna elettorale che se non avessimo raggiunto il famigerato 51% avremmo proposto un contratto di governo con chi sarebbe stato disposto a convergere sui nostri temi e con questo metodo abbiamo portato a casa notevoli risultati che tutti conosciamo portando i vecchi partiti, volenti o nolenti, ad approvare riforme di ampio respiro che tutti conosciamo”.

