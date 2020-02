Emergenza rifiuti in Liguria, Salvatore (M5S): “Regione disorganizzata, spreca soldi e multa i comuni”

Regione. “Il compito principale di chi guida una regione come la Liguria è prevenire, organizzare e creare comportamenti virtuosi dell’amministrazione pubblica. Uno dei più importanti per il buon vivere, per l’ambiente e per la salute pubblica è senza ombra di dubbio la raccolta dei rifiuti”, dichiara la capogruppo regionale e candidata alla presidenza della Regione Liguria, Alice Salvatore.

“Questo compito, come è stato affrontato da Regione Liguria? Male: siamo in stato di emergenza. E questa maggioranza, per risolvere le criticità, ha pensato bene di fare un accordo pluriennale con il Piemonte per conferire i rifiuti liguri nella regione confinante. Un metodo accettabile se si pensa di utilizzarlo per un’emergenza di pochi mesi. Un metodo assai strano se non rovinoso se lo si utilizza per 5 anni di seguito. Con una spesa rovinosa: parliamo di 28 milioni di euro che, in questo caso si può ben dire, vengono letteralmente buttati nella spazzatura”.

