Loano. Niente da fare per la prima squadra del Basket Loano Garassini che, nella partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D, non riesce a battere la capolista Auxlium Genova perdendo 52 a 63.

Inizio di gara in sostanziale equilibrio fino al mini allungo che permette ai genovesi di chiudere il primo quarto sopra di 4 punti.

