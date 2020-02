Omicidio Ballesio, il killer all’automobilista: “Se ci fermano sparo agli sbirri”

Savona. “Volevo fermarmi in un’area di sosta per fare benzina, ma non l’ho fatto perché c’era una pattuglia e Massari mi ha detto ‘se ci fermano sparo agli sbirri’. E io non volevo che succedesse nulla“. Lo ha raccontato questa mattina in tribunale a Savona Antonio Moio, il giovane automobilista che, lo scorso luglio, ha accompagnato da Savona al carcere di Sanremo Domenico “Mimmo” Massari, ossia l’uomo di 54 anni che ha ucciso la ex compagna Deborah Ballesio ai bagni Aquario di via Nizza a Savona.

Il ragazzo è stato chiamato a deporre dalla difesa, che contesta l’accusa di sequestro di persona (secondo il legale del killer, Alessio Di Blasio, non ci sarebbe stata costrizione da parte dell’imputato). Nel rispondere alle domande del pubblico ministero Chiara Venturi e dell’avvocato Di Blasio sono emersi diversi particolari sul viaggio dell’assassino verso il carcere di Sanremo dove poi si è costituito.

