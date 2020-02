Stop a emendamenti per Funivie nel Milleproroghe, Paita: “Da Lega, Fdi e FI accanimento contro Liguria”

Savona. “E’ incomprensibile perché Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si oppongano all’approvazione di atti di cui le imprese genovesi hanno disperatamente bisogno. Tutte le criticità legate alle coperture sono state superate, tanto che il governo ha dato parere favorevole. Allo stesso tempo il tessuto economico della Liguria sta ancora soffrendo e ha dunque assoluta necessità delle misure contenute in quegli emendamenti. Ci risulta per questo incomprensibile che le opposizioni di centro-destra impediscano di venire in soccorso alla Liguria”.

Anche Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, “condanna” lo stop nel Milleproroghe degli emendamenti a favore dei lavoratori di Funivie e dell’infrastruttura strategica per il territorio savonese. Uno stop deciso da parte di tre forze politiche, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia contro cui oggi si sono già scagliati i sindacati e Franco Vazio (mentre i parlamentari savonesi della Lega hanno accusato Pd e M5S).

