Un “Aperitivo al buio” in Regione per i 100 anni di Uici e per la giornata mondiale del Braille

Regione. Questa mattina, nella sala dell’ufficio di presidenza e conferenza dei capigruppo del consiglio regionale, si è svolto “l’Aperitivo al buio”: la manifestazione, programmata al termine della seduta consigliare, è stata organizzata dall’assemblea legislativa della Liguria, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in occasione del centenario della fondazione di UICI e in vista della giornata nazionale dedicata all’alfabeto Braille, prevista per il 21 febbraio prossimo.

Consiglieri e assessori, in una sala completamente al buio, hanno dovuto riconoscere, dal profumo e dal sapore cibi e bevande che erano stati preparati per l’occasione da un gruppo di studenti dell’istituto alberghiero Bergese sperimentando, così, le difficoltà che accompagnano ciechi e ipovedenti nelle attività quotidiane. Si tratta della prima manifestazione del genere in Italia.

In Liguria ci sono oltre 3 mila fra ciechi e ipovedenti e il numero degli ipovedenti è in costante crescita.

