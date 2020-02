Autostrade liguri, tutti i cantieri notturni aggiornati sino al 21 febbraio

Regione. Nuovo aggiornamento del bollettino settimanale (il numero 3) sui cantieri notturni della rete autostradale ligure dal 14 al 21 febbraio.

Mercoledì 19 febbraio, in particolare, sulla A7 Serravalle-Genova chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia e chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia.

