Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Ciangherotti (FI): “Dal comune ancora nessun iter ufficiale per invitarla”

Albenga. “Sono abbastanza sconcertato, il consiglio comunale, lo scorso 6 febbraio, ha approvato all’unanimità la proposta di concedere la Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre e, nonostante siano passate due settimane, non è stato ancora avviato nessun iter ufficiale per invitarLa. Era l’occasione per avere un personaggio di grande caratura, in grado anche di consegnare alla città di Albenga la Medaglia d’Oro al Valor Civile, concessa dal Presidente della Repubblica lo scorso primo aprile per quello che Albenga, con decine di martiri, ha sofferto durante l’occupazione nazifascista”. A parlare, in una nota, è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e assessore provinciale.

Spiega Ciangherotti: “Si sarebbe potuto chiedere, in alternativa, che fosse la Ministra De Micheli, venerdì prossimo in visita a Savona per l’inaugurazione del nuovo ponte della Savona-Torino, sicuramente esponente di spicco delle Istituzioni, a consegnare il riconoscimento, fortemente voluto dalle associazioni partigiane di tutti i colori”.

