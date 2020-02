Coppa Città di Albenga, domenica prossima l’appuntamento

Albenga. Domenica esordio per molti big ad Albenga

Tutto pronto per l’edizione 2020 della Coppa Città di Albenga, che domenica porterà sui sentieri di Campochiesa oltre 650 biker provenienti non solo dalla Liguria, ma da tutta Italia.

La prova infatti costituisce la prima uscita per le categorie giovanili e tutte le regioni italiane hanno scelto la gara ligure per far fare il loro esordio ai maggiori talenti delle categorie Esordienti ed Allievi. Un test decisamente interessante anche in ottica del prosieguo della stagione, che vivrà il suo momento principale con gli Europei di categoria in estate inoltrata. Oltre a loro, però sono previste le gare anche per le altre categorie, anzi per assoluti e master la prova di Campochiesa costituisce la prima Top Class regionale, un motivo in più per esserci.

