Coronavirus, falso allarme a Genova: il cinese ricoverato al San Martino non è infetto

Liguria. Non è infetto da coronavirus il 20enne cinese appena tornato in Italia e ricoverato in codice rosso al reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino. A confermarlo è il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli che ha fatto il punto insieme al responsabile della prevenzione Filippo Ansaldi e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il giovane aveva sintomi respiratori simili a quelli dell’infezione da coronavirus e per questo, essendo appena tornato dalla Cina, è stato sottoposto al protocollo di Alisa che prevede il ricovero precauzionale. Il giovane è stato prelevato dagli operatori del 118 al conservatorio Nicolò Paganini nel quartiere di Albaro ed è stato trasportato in codice rosso al reparto malattie infettive del San Martino.

