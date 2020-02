Fionda di Legno 2020, Tomatis: “Grazie a grandi eventi e grandi nomi crescita turistica della città”

Albenga. Sarà Antonio Albanese a ricevere dalle mani di Antonio Ricci la “Fionda di Legno”, ambìto riconoscimento dei Fieui di Caruggi, sabato 14 marzo alle 17 in un teatro Ambra di Albenga da tempo sold out.

Una scelta, quella dei “Monelli dei vicoli ingauni”, accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha dichiarato: “Grande soddisfazione, ovviamente, per il nome del premiato, ma anche per l’importante rete che i ‘Fieui di Caruggi’ sono riusciti a creare con tutte le associazioni del territorio e il Comune. Personaggi del calibro di Albanese noi siamo abituati a vederli in veste di artisti, ma quando vengono ad Albenga si raccontano come persone e viene fuori tutta la loro umanità, il lato umano e sensibile che, spesso, per ovvie ragioni, durante gli spettacoli non emerge”.

