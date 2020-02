Regionali 2020, in 1400 per la cena con Salvini a Genova

Genova. Arriverà a Genova intorno alle 19-19.30 il leader della Lega Matteo Salvini per la cena di finanziamento della Lega in vista della campagna per le Regionali 2020. L’appuntamento è alle 20 al padiglione Jean Nouvel della Fiera dove saranno allestiti i tavoli per oltre un migliaio di persone. Le prelazioni per gli iscritti sono andate bene e ad momento tra iscritti e sostenitori le prenotazioni sono intorno a 1400 persone.

Per il iscritti il prezzo è “politico”: 30 euro a testa. Per loro la prelazione si è chiusa il 31 gennaio. Per tutti gli altri si parte da un’oblazione minima di 80 euro, anche perché le spese che il partito dovrà sostenere per la serata sono parecchio alte, circa 70 euro a persona tra catering, affitto sedie e arredi e affitto del padiglione Jean Nouvel.

