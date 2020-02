Sanremo, passaggio dei dipendenti di Casa Serena al privato. Per la Corte dei Conti il Comune può reintegrare

Sanremo. Passaggio al futuro proprietario di Casa Serena dei dipendenti impiegati nella casa di riposo comunale, per la Corte dei Conti il Comune può reintegrare.

E’ questa l’estrema sintesi della pronuncia dei giudici contabili ai quali l’amministrazione Biancheri si era rivolta per capire se il personale pubblico dell’ospizio di Poggio poteva essere riassorbito negli uffici di Palazzo Bellevue, in maniera tale da scongiurare l’ipotesi che alla privatizzazione della residenza protetta seguisse anche la cessione dei comunali a un soggetto privato. Da una prima lettura del documento, la sezione genovese della Corte dei Conti sembra esprimersi in maniera favorevole alle ragioni dei lavoratori, parlando di “discrezionalità dell’amministrazione nell’operare il transito dei dipendenti”.

