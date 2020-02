Serata fascista ad Albissola, la replica della birreria: “Sala affittata per festa, non conoscevamo”

Albissola Marina. “In seguito agli articoli usciti su alcuni giornali e agli atti diffamatori gratuiti nei nostri confronti ci tenevamo a chiarire che il nostro pub affitta la sala anche per eventi o feste di cui non sempre si conoscono gli ospiti, da dove vengano o cosa facciano nella vita”. E’ la replica del Birreria Pub N. 7 di Albissola Marina, finito ieri nell’occhio del ciclone dopo che la pagina Facebook “Villapiana antifascista e antirazzista” ha reso nota l’esistenza su Youtube di un video (in seguito rimosso) che documentava una serata a tema fascista all’interno della birreria.

In tanti si sono scagliati contro i gestori del locale, suggerendo quantomeno un mancato controllo dell’accaduto se non proprio una vicinanza di vedute con gli ospiti. “Con tutta trasparenza vogliamo rassicurare dichiarando la nostra estraneità al contenuto della serata in questione – rispondono dalla Birreria N.7 – Noi siamo imprenditori, vendiamo hamburger e spilliamo birra ed è quello che facciamo da un anno e mezzo a questa parte quindi riteniamo che attaccarci e diffamarci con recensioni non veritiere infanghi solo l’immagine del locale e lo troviamo alquanto squallido. Le persone che ci conoscono sanno benissimo chi siamo e cosa facciamo”.

