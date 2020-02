Serata fascista in una birreria di Albissola, la condanna di Anpi: “Gestori indifferenti, non contrastare è un atto grave”

Albissola Marina. “A volte capita di non accorgersi di che cosa accade in casa nostra, o di quali vicini di casa si abbiano e, inopinatamente, la segnalazione di un gruppo di cittadini più vigili e/o un articolo di stampa ci apre gli occhi, ci porta a posare più saldamente i piedi per terra, ci richiama ad un’accresciuta attenzione, ad un impegno antifascista più vigile e operoso, senza cadute di tensione. E questo vale per tutti: per l’Anpi, che c’è, per le istituzioni, per le associazioni, per gli organi di polizia, per tutti i cittadini, non esclusi i gestori di locali pubblici”. Lo affermano in una nota congiunta le sezioni Anpi di Albissola Marina e Albisola Superiore, dopo che la pagina Facebook “Villapiana antifascista e antirazzista” ha reso nota l’esistenza di un video su Youtube (in seguito rimosso) che documenta una serata a tema fascista all’interno della Birreria Pub N.7 di Albissola Marina.

Nelle ore successive lo staff del locale ha chiarito la propria posizione, ma la spiegazione non ha convinto l’Anpi: “Quanto avvenuto nel locale, nella totale indifferenza dei proprietari/gestori – scrivono – con l’esibizione di simboli nazisti, canti inneggianti alle ‘eroiche’ SS tedesche ed immancabile saluto romano di gruppo è di inaudita gravità. La diffusione dell’evento avvenuta da parte della organizzazione territoriale di CasaPound che lo ha definito come ‘nostra’ serata fa cadere nel ridicolo il tentativo di ricondurre alla sfera privata detta esibizione“.

